Veja 4 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas nesta quinta-feira, 16 de julho de 2026

Cinquenta anos depois, o filme de Carlos Diegues volta às salas em relançamento. A trama se passa na segunda metade do século XVIII e mostra Xica da Silva (Zezé Motta), uma escravizada que seduz o milionário João Fernandes (Walmor Chagas) e vira dama da sociedade de Diamantina. Daí em diante, ela promove festas e banquetes de luxo, alguns com grupos de teatro europeus, e sua fama chega até a corte portuguesa. Altair Lima e Elke Maravilha completam o elenco. O roteiro, escrito por Antonio Callado ao lado do próprio diretor, tem base no romance “Memórias do Distrito de Diamantina”, de João Felício dos Santos.