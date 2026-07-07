Vai ficar em casa nas férias? Veja 5 séries divertidas para maratonar

A série “The Good Place“ mistura comédia, fantasia e filosofia ao contar a história de Eleanor Shellstrop, uma mulher egoísta que, após morrer, vai parar por engano no “Bom Lugar”, uma espécie de paraíso reservado às pessoas que tiveram uma vida exemplar. Determinada a esconder o erro e permanecer ali, ela tenta aprender a ser alguém melhor com a ajuda dos demais moradores. Estrelada por Kristen Bell e Ted Danson, a produção conquista pelo humor inteligente, pelas reviravoltas e pelas reflexões sobre ética, moralidade e o significado de ser uma boa pessoa.