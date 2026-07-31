Vacinação infantil: 5 cuidados para fortalecer o sistema imunológico das crianças 

A caderneta de vacinação desempenha um papel fundamental no acompanhamento da saúde infantil. “A caderneta de vacinação é muito mais do que um documento de registro: ela reúne todo o histórico de imunização da criança e serve como um guia para acompanhar, ao longo dos anos, se todas as vacinas previstas no calendário estão sendo aplicadas no momento correto”, explica Christine Tamar, coordenadora do setor de Pediatria do Complexo Hospitalar de Niterói da Rede Américas, no Rio de Janeiro. Além disso, segundo a especialista, manter todas as doses das vacinas em dia também ajuda a proteger pessoas que não podem ser vacinadas, fortalecendo a chamada imunidade coletiva.