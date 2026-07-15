Tortas proteicas: 3 receitas fáceis para auxiliar no ganho de massa muscular

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite desnatado e o azeite de oliva. Acrescente a farinha de aveia e o sal e bata até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico e misture delicadamente. Despeje metade da massa em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Distribua o recheio de frango uniformemente e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até a torta ficar dourada e firme. Retire do forno e espere amornar. Sirva em seguida.