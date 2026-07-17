As tortas vegetarianas são uma ótima alternativa para quem busca variar o cardápio sem abrir mão do sabor.
Além de serem extremamente versáteis, funcionam como uma excelente estratégia para garantir saciedade e energia prolongada no meio da tarde.
Com ingredientes como leguminosas, oleaginosas e outras fontes de proteína, é possível preparar opções deliciosas e equilibradas.
A seguir, confira três receitas práticas de tortas vegetarianas para o lanche da tarde.
Veja o passo a passado das receitas
1. Torta de grão-de-bico com legumes
Ingredientes
Massa
- Duas xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
- Meia xícara de chá de azeite
- Uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada
- Uma xícara de chá de água
- Uma colher de chá de sal
Recheio
- Três xícaras de chá de grão-de-bico cozido, escorrido e amassado
- Uma cenoura ralada
- Meia xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- Meia xícara de chá de cebola picada
- Duas colheres de sopa de azeite
- Meia xícara de chá de creme de castanhas-de-caju
- Duas colheres de sopa de levedura nutricional
- Duas colheres de sopa de amido de milho
- Uma colher de sopa de dill picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de linhaça com três colheres de sopa de água e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até formar um gel.
Em outro recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, o sal e o azeite e misture bem. Acrescente o gel de linhaça e o restante da água aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea que não grude nas mãos.
Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos para descansar.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o cogumelo e cozinhe até secar o excesso de água.
Adicione a cenoura e refogue por cerca de três minutos. Reserve. Em um recipiente, misture o grão-de-bico amassado, o creme de castanhas-de-caju, a levedura nutricional, o amido de milho e o dill.
Junte o refogado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até incorporar todos os ingredientes.
Montagem
Retire a massa da geladeira, divida em duas partes e abra com o auxílio de um rolo. Com uma parte da massa, forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais.
Despeje o recheio sobre a massa e espalhe bem. Cubra com o restante da massa e pressione as bordas para fechar a torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e o recheio firme.
Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.
2. Torta de cogumelo com espinafre
Ingredientes
Massa
- Uma xícara de chá de farinha de trigo
- Uma xícara de chá de farinha de aveia
- Duas colheres de sopa de proteína vegetal em pó sem sabor
- Meia xícara de chá de óleo de coco
- Uma pitada de sal
- Duas colheres de sopa de água gelada
Recheio
- Duas colheres de sopa de azeite
- Dois dentes de alho picados
- Meia cebola picada
- 300 g de cogumelo paris fatiado
- Duas xícaras de chá de espinafre picado
- 300 g de tofu firme
- Meia xícara de chá de leite vegetal
- Uma colher de sopa de farinha de grão-de-bico
- Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, a proteína vegetal e o sal. Acrescente o óleo de coco e misture até obter uma farofa úmida.
Adicione a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 20 minutos.
Recheio
Aqueça o azeite em uma panela e refogue o alho e a cebola em fogo médio até dourarem. Acrescente o cogumelo e cozinhe até eliminar o excesso de água. Junte o espinafre e refogue rapidamente até murchar. Reserve.
No liquidificador, bata o tofu, o leite vegetal, a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter um creme homogêneo. Misture esse creme ao refogado de cogumelo e espinafre.
Montagem
Retire a massa da geladeira e abra com o auxílio de um rolo. Com a massa, forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais.
Distribua o recheio por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até a superfície ficar firme e levemente dourada. Sirva em seguida.
3. Torta de lentilha com proteína de soja
Ingredientes
Massa
- Três xícaras de chá de farinha de trigo
- Uma colher de chá de sal
- Meia xícara de chá de óleo de girassol
- Seis a oito colheres de sopa de água gelada
Recheio
- Duas xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
- Meia xícara de chá de proteína de soja texturizada granulada
- Uma cebola picada
- Dois dentes de alho picados
- Uma cenoura ralada
- Um talo de salsão picado
- Duas colheres de sopa de azeite
- Uma colher de chá de páprica defumada
- Meia colher de chá de tomilho
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água quente
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente o óleo de girassol e misture até obter uma farofa úmida. Adicione a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea.
Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 20 minutos.
Recheio
Em um recipiente, coloque a proteína de soja e cubra com a água quente. Deixe hidratar por cerca de 15 minutos. Após, escorra e aperte bem para retirar o excesso de líquido e reserve.
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o salsão e cozinhe por cerca de cinco minutos, mexendo ocasionalmente.
Adicione a proteína de soja hidratada e a lentilha cozida, tempere com a páprica defumada, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por mais três a cinco minutos, mexendo ocasionalmente, até obter um recheio úmido, porém firme. Retire do fogo e deixe esfriar.
Montagem
Abra metade da massa com o auxílio de um rolo e forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais. Distribua o recheio já frio e cubra com o restante da massa.
Feche bem as bordas e faça pequenos cortes na superfície para permitir a saída do vapor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até a torta ficar dourada. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.