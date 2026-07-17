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Energia prolongada 🥕

Aprenda a fazer três tortas vegetarianas proteicas para o lanche da tarde

Confira diferentes opções para deixar o momento de pausa ainda mais saboroso

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Portal EdiCase

Portal EdiCase

Zulkarnieiev Denis/Shutterstock | Portal EdiCase
Torta de grão-de-bico com legumes.

As tortas vegetarianas são uma ótima alternativa para quem busca variar o cardápio sem abrir mão do sabor. 

Além de serem extremamente versáteis, funcionam como uma excelente estratégia para garantir saciedade e energia prolongada no meio da tarde.

Com ingredientes como leguminosas, oleaginosas e outras fontes de proteína, é possível preparar opções deliciosas e equilibradas. 

A seguir, confira três receitas práticas de tortas vegetarianas para o lanche da tarde. 

Veja o passo a passado das receitas  

1. Torta de grão-de-bico com legumes

Ingredientes

Massa

  • Duas xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
  • Meia xícara de chá de azeite
  • Uma colher de sopa de farinha de linhaça dourada
  • Uma xícara de chá de água
  • Uma colher de chá de sal

Recheio

  • Três xícaras de chá de grão-de-bico cozido, escorrido e amassado
  • Uma cenoura ralada
  • Meia xícara de chá de cogumelo paris fatiado
  • Meia xícara de chá de cebola picada
  • Duas colheres de sopa de azeite
  • Meia xícara de chá de creme de castanhas-de-caju
  • Duas colheres de sopa de levedura nutricional
  • Duas colheres de sopa de amido de milho
  • Uma colher de sopa de dill picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de linhaça com três colheres de sopa de água e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos, até formar um gel. 

Em outro recipiente, coloque a farinha de grão-de-bico, o sal e o azeite e misture bem. Acrescente o gel de linhaça e o restante da água aos poucos, mexendo até obter uma massa homogênea que não grude nas mãos.

Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos para descansar.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar levemente dourada. Acrescente o cogumelo e cozinhe até secar o excesso de água. 

Adicione a cenoura e refogue por cerca de três minutos. Reserve. Em um recipiente, misture o grão-de-bico amassado, o creme de castanhas-de-caju, a levedura nutricional, o amido de milho e o dill. 

Junte o refogado, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem até incorporar todos os ingredientes.

Montagem

Retire a massa da geladeira, divida em duas partes e abra com o auxílio de um rolo. Com uma parte da massa, forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais.

Despeje o recheio sobre a massa e espalhe bem. Cubra com o restante da massa e pressione as bordas para fechar a torta. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 40 minutos, ou até a torta ficar dourada e o recheio firme. 

Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

2. Torta de cogumelo com espinafre

Ingredientes

Massa

  • Uma xícara de chá de farinha de trigo
  • Uma xícara de chá de farinha de aveia
  • Duas colheres de sopa de proteína vegetal em pó sem sabor
  • Meia xícara de chá de óleo de coco
  • Uma pitada de sal
  • Duas colheres de sopa de água gelada

Recheio

  • Duas colheres de sopa de azeite
  • Dois dentes de alho picados
  • Meia cebola picada
  • 300 g de cogumelo paris fatiado
  • Duas xícaras de chá de espinafre picado
  • 300 g de tofu firme
  • Meia xícara de chá de leite vegetal
  • Uma colher de sopa de farinha de grão-de-bico
  • Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, a farinha de aveia, a proteína vegetal e o sal. Acrescente o óleo de coco e misture até obter uma farofa úmida. 

Adicione a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 20 minutos.

Recheio

Aqueça o azeite em uma panela e refogue o alho e a cebola em fogo médio até dourarem. Acrescente o cogumelo e cozinhe até eliminar o excesso de água. Junte o espinafre e refogue rapidamente até murchar. Reserve. 

No liquidificador, bata o tofu, o leite vegetal, a farinha de grão-de-bico, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter um creme homogêneo. Misture esse creme ao refogado de cogumelo e espinafre.

Montagem

Retire a massa da geladeira e abra com o auxílio de um rolo. Com a massa, forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais. 

Distribua o recheio por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até a superfície ficar firme e levemente dourada. Sirva em seguida.

iuliia_n/Shutterstock | Portal EdiCase
Torta de lentilha com proteína de soja.

3. Torta de lentilha com proteína de soja

Ingredientes

Massa

  • Três xícaras de chá de farinha de trigo
  • Uma colher de chá de sal
  • Meia xícara de chá de óleo de girassol
  • Seis a oito colheres de sopa de água gelada

Recheio

  • Duas xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida
  • Meia xícara de chá de proteína de soja texturizada granulada
  • Uma cebola picada
  • Dois dentes de alho picados
  • Uma cenoura ralada
  • Um talo de salsão picado
  • Duas colheres de sopa de azeite
  • Uma colher de chá de páprica defumada
  • Meia colher de chá de tomilho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água quente

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente o óleo de girassol e misture até obter uma farofa úmida. Adicione a água gelada aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea. 

Embrulhe em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 20 minutos.

Recheio

Em um recipiente, coloque a proteína de soja e cubra com a água quente. Deixe hidratar por cerca de 15 minutos. Após, escorra e aperte bem para retirar o excesso de líquido e reserve. 

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o salsão e cozinhe por cerca de cinco minutos, mexendo ocasionalmente.

Adicione a proteína de soja hidratada e a lentilha cozida, tempere com a páprica defumada, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e cozinhe por mais três a cinco minutos, mexendo ocasionalmente, até obter um recheio úmido, porém firme. Retire do fogo e deixe esfriar.

Montagem

Abra metade da massa com o auxílio de um rolo e forre uma forma de torta com fundo removível, cobrindo o fundo e as laterais. Distribua o recheio já frio e cubra com o restante da massa.

Feche bem as bordas e faça pequenos cortes na superfície para permitir a saída do vapor. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até a torta ficar dourada. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

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