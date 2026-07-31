Torta de palmito: 3 receitas fáceis e deliciosas para o jantar 

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, a farinha de trigo, o amido de milho, o parmesão e o sal até obter uma massa lisa. Acrescente o fermento e misture rapidamente com uma espátula. Despeje metade da massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, distribua o recheio e cubra com o restante da massa. Finalize com a muçarela restante, o parmesão e o orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 a 45 minutos, ou até a torta ficar dourada e firme. Espere amornar por cerca de 10 minutos. Desenforme e sirva em seguida.