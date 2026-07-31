Timemania 2422 tem resultados divulgados; veja as dezenas e o time do coração

O sorteio do concurso 2422 da Timemania foi realizado nesta quinta-feira (30), em São Paulo (SP).
Para jogar, é preciso escolher 10 números entre os 80 disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração em cada concurso. Se o apostador tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.
Confira o resultado do concurso da Timemania 2422
- 11 - 19 - 21 - 24 - 34 - 68 - 78
- Time do coração: TOMBENSE /MG
Premiação:
- 7 acertos: Não houve ganhador
- 6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 26.817,12
- 5 acertos: 85 apostas ganhadoras, R$ 1.802,83
- 4 acertos: 1760 apostas ganhadoras, R$ 10,50
- 3 acertos: 17620 apostas ganhadoras, R$ 3,50
- Time do Coração: 3433 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 01/08/2026: R$ 6.000.000,00
Como apostar nas loterias da Caixa
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online, e o aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android.
As plataformas funcionam 24 horas por dia e, segundo a Caixa, têm como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos. As ferramentas são acessadas em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Veja abaixo o passo a passo para jogar
- Acesse o aplicativo ou o endereço (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/). No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
- Em seguida, o apostador pode escolher entre as 10 modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Dia de Sorte e Super Sete. O valor mínimo das apostas é de R$ 2,50.
- Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção "Complete o jogo" e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
- Ao clicar em "Ir para Pagamento", o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras. Também é possível pagar com Pix.
- Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção "conferir aposta" ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.
Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?
Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de domingo a sexta-feira, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal. Em dias úteis, os sorteios ocorrem às 21h; nos domingos, às 11h.
Dia de Sorte
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.
Dupla Sena
- Segunda, quarta e sexta.
Federal
- Quarta e domingo.
Lotofácil
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.
Lotomania
- Segunda, quarta e sexta.
Mega-Sena
- Terça, quinta e domingo.
+Milionária
- Quarta e domingo.
Quina
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.
Super Sete
- Segunda, quarta e sexta.
Timemania
- Terça, quinta e domingo.
Como receber os prêmios das loterias
As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.