Tecnologia impulsiona nova geração da K-Beauty e redefine inovação nos cuidados com a pele

Essa evolução também acompanha uma mudança no comportamento do consumidor. A busca por resultados imediatos vem dando lugar ao cuidado contínuo da pele, com maior atenção à hidratação, ao fortalecimento da barreira cutânea e à composição dos produtos. Cada vez mais, o consumidor quer entender o que está usando, para que serve determinado ingrediente e como ele pode ser incorporado à sua rotina.