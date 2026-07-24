TDAH: 5 sinais do transtorno que podem se manifestar no dia a dia

Uma das manifestações mais conhecidas do TDAH é a dificuldade para sustentar a atenção, principalmente em tarefas prolongadas, repetitivas, pouco estimulantes ou que exigem esforço mental contínuo. A pessoa pode perder partes importantes de uma conversa, cometer erros por distração, precisar reler diversas vezes o mesmo conteúdo ou abandonar uma atividade antes de terminá-la. Também pode apresentar dificuldade para alternar o foco ou para se desligar de algo muito estimulante.