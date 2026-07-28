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Sorteio

Super Sete 878 tem resultados divulgados; veja as dezenas

Números foram sorteados em São Paulo (SP)

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Zero Hora

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Confira as dezenas sorteadas da Super Sete.

O sorteio da Super Sete 878 foi realizado nesta segunda-feira (27), em São Paulo (SP).

Para jogar, é preciso escolher um número entre 10 disponíveis (os números são de 0 a 9) em cada uma das sete colunas apresentadas. No sorteio, são divulgados os sete números, um por coluna.

Confira o resultado do concurso da Super Sete 878

Resultado da Super Sete 878, sorteada na cidade de São Paulo (SP), nesta segunda-feira (27):

  • coluna 1: 5
  • coluna 2: 5
  • coluna 3: 0
  • coluna 4: 1
  • coluna 5: 7
  • coluna 6: 5
  • coluna 7: 3

Premiação:

  • 7 acertos: Não houve ganhador
  • 6 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 12.374,63
  • 5 acertos: 37 apostas ganhadoras, R$ 1.433,35
  • 4 acertos: 739 apostas ganhadoras, R$ 71,76
  • 3 acertos: 7107 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Acumulado para o próximo concurso: R$ 4.200.000,00

Como apostar nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online.

A plataforma funciona 24 horas por dia e, segundo a Caixa, tem como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.

Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos e ter um cartão de crédito. O portal é acessado em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.

Veja abaixo o passo a passo para jogar

  1. Acesse o endereço (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/); É necessário ser maior de 18 anos para ingressar no portal.
  2. No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
  3. Em seguida, o apostador pode escolher entre nove das dez modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. O valor final de apostas precisa ser igual ou maior do que R$ 30. O valor limite diário é de R$ 500 por pessoa.
  4. Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção “Complete o jogo” e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
  5. Ao clicar em “Ir para Pagamento”, ao lado direito da página, o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras.
  6. Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção “conferir aposta” ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.

Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?

Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de segunda a sábado, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal.

Dia de Sorte

  • Terças, quintas e sábados, a partir das 20 horas.

Dupla Sena

  • Segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 20 horas.

Federal

  • Quarta e sábado, a partir das 19 horas.

Lotofácil

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.

Lotomania

  • Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.

Mega-Sena

  • Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.

+Milionária

  • Quarta e sábado, a partir das 20 horas.

Quina

  • Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, a partir das 20 horas.

Super Sete

  • Segunda, quarta e sexta, a partir das 20 horas.

Timemania

  • Terça, quinta e sábado, a partir das 20 horas.

Como receber os prêmios das loterias

As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.

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