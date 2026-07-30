Sopa rica em proteínas: 3 receitas leves e saudáveis para o jantar

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa por cerca de 1 minuto. Adicione o peito de frango inteiro e tempere com a cúrcuma, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e a folha de louro. Junte a ervilha e despeje a água. Cozinhe em fogo médio por cerca de 40 minutos, até que a ervilha esteja macia e o frango completamente cozido. Retire o peito de frango e desfie com dois garfos. Acrescente o frango desfiado e o espinafre picado à sopa. Cozinhe por mais 3 a 5 minutos, apenas até as folhas murcharem. Ajuste os temperos e sirva em seguida.