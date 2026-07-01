Sony anuncia que não vai fabricar discos físicos para novos jogos de PlayStation a partir de 2028

A Sony anunciou nesta quarta-feira (1º) que não produzirá mais discos físicos para os jogos lançados para os consoles PlayStation a partir de janeiro de 2028. As informações são do InfoMoney.
Segundo a empresa, os downloads digitais responderam por cerca de 80% das vendas de jogos, o que justifica a transição para a distribuição digital.
Os jogos digitais lançados a partir de janeiro de 2028 serão vendidos pela PlayStation Store e por varejistas apenas em formatos digitais. A mudança não afetará jogos já lançados ou com versões físicas previstas antes da data.
A empresa informa que desativará a PlayStation Store em aparelhos mais antigos, como o PS3 e o PS Vita aos poucos. Segundo eles, esses aparelhos, que têm entre 15 e 20 anos, não suportam os sistemas de pagamento seguros usados pela atual PlayStation Network.