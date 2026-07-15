Soft copper: 7 dicas para aderir ao visual que conquistou as famosas 

“O soft copper representa uma mudança na forma como enxergamos a coloração. Hoje, as pessoas não querem apenas copiar uma tendência, elas querem encontrar uma cor que converse com sua imagem, sua rotina e sua personalidade. O cobre suave permite essa personalização porque pode ser mais dourado, mais rosado ou mais intenso, dependendo da proposta”, explica Kelly Taise, visagista do Espaço Hi, em São Paulo.