Sobremesa de domingo: 3 receitas fáceis e deliciosas para fazer em casa

Em uma tigela, hidrate a gelatina com a água e misture até dissolver completamente. No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e as raspas de limão até obter uma mistura homogênea. Com o liquidificador ainda ligado, despeje a gelatina dissolvida e bata por mais alguns segundos. Despeje o creme sobre a base já fria, alise a superfície e leve à geladeira por aproximadamente 4 horas, até firmar. Decore com as fatias de limão e sirva em seguida.