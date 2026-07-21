Problema de saúde, tatuagem na coxa e produtos da turnê roubados: relembre momentos de Harry Styles no Brasil

A passagem de Harry Styles pelo Brasil com a turnê Together, Together foi marcada por um imprevisto: o show que ocorreria nesta terça-feira (21) foi cancelado por questões de saúde. Não foi divulgado mais detalhes sobre o problema.
"Lamentamos profundamente informar que o show do Harry Styles que aconteceria na terça-feira, 21 de julho de 2026, no MorumBIS, foi cancelado devido a um problema de saúde na turnê. Os ingressos para este show serão reembolsados pelo mesmo canal de compra", afirmou a Live Nation em comunicado publicado nas redes sociais.
Styles já fez duas apresentações da turnê Together, Together, do álbum Kiss All The Time, Disco Occasionally (Kissco), lançado após quatro anos de hiato, na capital paulista no fim de semana passado. Além do show que ocorreria hoje, Harry tem outra apresentação marcada para sexta-feira (24), que segue confirmada, segundo a organização do evento.
Apesar do contratempo, Harry Styles já demonstrou em diversas ocasiões o carinho que tem pelo Brasil. Desde a primeira visita ao país, o cantor faz questão de aproveitar a estadia, como tatuagens, passeios, entre outros. Confira!
Relembre momentos marcantes de Styles com o Brasil
Tatuagem na coxa
O astro pop britânico marcou o Brasil para sempre na própria pele. Em 2014, ainda integrando a banda One Direction, Harry tatuou a palavra Brasil na parte de cima da coxa.
A tatuagem marcou a primeira passagem do artista pelo país. Na ocasião, Harry chegou a mostrar o desenho durante apresentação.
Produtos oficiais roubados
Em dezembro de 2022, durante a passagem de Harry pelo Brasil com a Love On Tour, uma van que transportava produtos do cantor foi alvo de um assalto em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.
O veículo, pertencia à produtora do show de Harry e levava itens de merchandising, como camisetas e souvenires, que seriam vendidas ao público nos próximos shows da turnê.
Sem hexa, com Harry
Mais um ano em que o Brasil não levanta a taça do hexacampeonato na Copa do Mundo e que o Harry Styles tem data marcada para pisar novamente em território brasileiro. A relação? Nenhuma. Apenas uma grande coincidência que virou motivo de teorias para a comunidade de fãs brasileiros do artista.
Desde que começou a carreira, o cantor faz shows no país em anos de Copa. A primeira vez que veio ao Brasil foi em 2014. Alguns fãs brincam que o que era pra ser uma homenagem acabou saindo como uma "maldição".
Quarta passagem no Brasil
Essa é a quarta vez de Harry no Brasil. O artista esteve no país em 2014, com o grupo One Direction, em 2018, com a sua primeira turnê solo, e em 2022, com a Love On Tour.
Em julho deste ano, o britânico chegou às terras brasileiras na terça-feira (14) e aproveitou para turistar.
Um dos primeiros registros do artista no país foi praticando exercícios no Parque Ibirapuera usando boné e óculos escuros. Ele também foi flagrado fazendo compras no mercado e passeando pela Rua Liberdade.