Saúde mental no inverno: 7 hábitos que ajudam a preservar o bem-estar

O psiquiatra ressalta que isso não significa que todas as pessoas desenvolverão um transtorno mental durante o inverno. “Oscilações de humor podem acontecer em qualquer época do ano. O que merece atenção é quando sintomas como tristeza persistente, perda de interesse pelas atividades habituais, alterações importantes no sono ou no apetite e falta de energia passam a comprometer a rotina. Nesses casos, é fundamental buscar avaliação médica”, ressalta.