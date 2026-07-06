Sarcomas: entenda o que são, como identificar e quando procurar ajuda médica

Durante o Julho Amarelo, mês de conscientização sobre o sarcoma, é ressaltada a importância do reconhecimento precoce dos sinais da doença. Os sarcomas estão entre os tipos mais raros de câncer, representando cerca de 1% a 2% dos diagnósticos oncológicos em adultos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Com mais de 100 subtipos diferentes e sintomas que frequentemente se confundem com alterações benignas, a condição impõe desafios importantes ao diagnóstico e ao tratamento.