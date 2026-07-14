Sarampo: conheça os sintomas e o esquema de vacinação para adultos e crianças

Para as crianças, no calendário de rotina, a 1ª dose da vacina tríplice viral deve ser aplicada aos 12 meses de idade. Aos 15 meses, a criança deve receber a 2ª dose, por meio da vacina tetraviral (que protege contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela) ou da tríplice viral associada à vacina contra a varicela. Esse esquema de vacinação de rotina deve ser mantido independentemente da situação de surto ativo do sarampo no país.