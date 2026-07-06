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Rotina minimalista no frio: 5 dicas para evitar sobrecarregar a pele no inverno

Dermatologista explica como reduzir excessos na rotina de skincare pode fortalecer a barreira cutânea e prevenir sensibilidade

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Excesso de produtos na rotina de skincare no inverno pode ter o efeito contrário ao desejado

No inverno, a pele tende a ficar mais sensível, ressecada e reativa devido à queda de temperatura, baixa umidade do ar e banhos mais quentes. Nesse cenário, o excesso de produtos pode ter o efeito contrário ao desejado, comprometendo a barreira cutânea e aumentando a irritação.

Segundo a dermatologista Paula Chicralla, o período pede simplificação na rotina de skincare. “No inverno, menos é mais. A pele já está sob estresse ambiental e não precisa de uma rotina extensa. O ideal é focar o essencial, com produtos bem escolhidos e que realmente respeitem a função de barreira cutânea”, explica.

A tendência da rotina minimalista no skincare ganha força em 2026 e propõe eficiência com poucos passos, priorizando limpeza, hidratação e proteção. A seguir, a médica destaca cinco orientações para não sobrecarregar a pele durante o frio.

1. Limpeza suave e sem agressão

O primeiro passo é evitar sabonetes muito adstringentes ou com alto poder desengordurante. “A limpeza deve remover impurezas sem retirar a proteção natural da pele. Produtos muito agressivos podem aumentar o ressecamento e a sensibilidade”, afirma Paula Chicralla.

2. Hidratação como etapa central da rotina

No inverno, a hidratação deixa de ser complementar e passa a ser essencial. Fórmulas com ativos como ceramidas, ácido hialurônico e niacinamida ajudam a restaurar a barreira cutânea e reter água na pele.

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No inverno, é importante evitar combinar o uso de muitos ativos na pele

3. Redução de camadas e combinações excessivas

A especialista alerta para o uso simultâneo de muitos ativos na pele durante o inverno. “Misturar diversos séruns e ácidos pode sensibilizar a pele. A rotina minimalista busca equilíbrio, e não excesso de estímulos”, destaca.

4. Proteção solar mesmo em dias frios

A radiação UV continua presente no inverno, mesmo com menor incidência de sol direto. O uso diário de protetor solar é indispensável para evitar envelhecimento precoce e manchas.

5. Atenção à barreira cutânea e sinais da pele

Ressecamento, ardor e descamação são sinais de alerta. “A pele fala o tempo todo. Ajustar a rotina conforme a resposta cutânea é fundamental para manter saúde e conforto”, orienta a dermatologista.

Para Paula Chicralla, o conceito de skincare eficiente está ligado à constância, e não à quantidade de produtos. “Uma rotina simples, bem orientada e consistente traz muito mais resultado do que uma sequência longa de etapas sem necessidade. No frio, isso fica ainda mais evidente”, conclui.

Por Rayssa Martins

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