Reta final do Enem: veja o que priorizar nos estudos e quais erros evitar

O educador observa que o exame costuma ser visto como uma oportunidade de mudança de vida, aumentando o nervosismo tanto na preparação quanto no dia da prova. Para lidar com esse cenário, ele sugere que a avaliação comece com o próprio candidato reconhecendo seus pontos fortes e aquilo em que faz sentido evoluir. Isso o ajuda a traçar uma rotina de estudos e estabelecer metas realistas para os próximos meses.