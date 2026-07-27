Reta final do ano: pesquisa revela desafios dos pequenos empreendedores para prever o fluxo de caixa diante de eventos externos

Com a aproximação da reta final do ano, pequenos empreendedores começam a revisar projeções, organizar despesas e se preparar para um período marcado por mudanças no ritmo das vendas, pagamentos de tributos, férias e compromissos de fim de ano. Nesse contexto, prever com maior precisão o dinheiro que deve entrar e sair da empresa se torna ainda mais importante — e também evidencia um dos principais desafios enfrentados por esse público.