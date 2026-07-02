Relembre o triângulo amoroso envolvendo dois dos principais jogadores da seleção da Bélgica

Enquanto a Bélgica segue sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 após vencer o Senegal por 3 a 2, uma polêmica fora do campo que marcou a chamada "geração de ouro" do país voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. O caso envolve o meia Kevin De Bruyne e o goleiro Thibaut Courtois.
Os atletas são os principais nomes da seleção belga e tiveram a relação abalada por um triângulo amoroso há mais de uma década, em Madri, na Espanha. No episódio, os dois teriam se envolvido com a mesma mulher, Caroline Lijnen.
Voltando no tempo
A história aconteceu em 2013. Na época, De Bruyne namorava Caroline, enquanto Courtois atuava pelo Atlético de Madri, emprestado pelo Chelsea. Segundo Kevin, o relacionamento chegou ao fim após ele descobrir que a então companheira se envolveu com o goleiro durante uma viagem à capital espanhola.
O episódio foi relatado por De Bruyne em sua autobiografia Keep It Simple e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados do futebol belga.
— Kevin me traiu. Eu não disse nada por meses porque não podia, pois os pais do Kevin disseram que entrariam na Justiça contra mim caso eu contasse a minha história. Eu estava sob pressão — disse Caroline na época.
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Quando conheceu Courtois, Caroline decidiu revidar o comportamento de De Bruyne à altura:
— Em uma noite de amor com Courtois recebi mais do que Kevin proporcionou em três anos de namoro. Com Thibaut (Courtois), eu podia conversar sobre tudo e qualquer coisa, ele até preparou uma refeição deliciosa para mim. Kevin nunca fez isso por mim. Kevin me enganou e eu pensei: "por que não devo fazer o mesmo?" — afirmou.
Convivência
O episódio teria tido um impacto direto na convivência entre os dois atletas. Após a polêmica, De Bruyne e Courtois teriam se distanciado, alimentando rumores de desentendimentos dentro da seleção durante anos.
Porém, segundo o jornal britânico Daily Mail, os atletas teriam deixado o episódio para trás e atualmente mantêm uma relação profissional dentro do time.
Atualmente, Kevin De Bruyne está casado com a influenciadora belga Michèle Lacroix, enquanto Thibaut Courtois é marido da modelo Mishel Gerzig.