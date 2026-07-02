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Relembre o triângulo amoroso envolvendo dois dos principais jogadores da seleção da Bélgica

Conflito entre atletas começou em Madri há mais de uma década e ainda repercute nas redes sociais 

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Zero Hora

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Alex Grimm / Emilee Chinn/Getty Images North America
Kevin De Bruyne (E) e Thibaut Courtois (D) teriam se envolvido com a mesma mulher.

Enquanto a Bélgica segue sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 após vencer o Senegal por 3 a 2, uma polêmica fora do campo que marcou a chamada "geração de ouro" do país voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. O caso envolve o meia Kevin De Bruyne e o goleiro Thibaut Courtois.

Os atletas são os principais nomes da seleção belga e tiveram a relação abalada por um triângulo amoroso há mais de uma década, em Madri, na Espanha. No episódio, os dois teriam se envolvido com a mesma mulher, Caroline Lijnen.

Voltando no tempo

A história aconteceu em 2013. Na época, De Bruyne namorava Caroline, enquanto Courtois atuava pelo Atlético de Madri, emprestado pelo Chelsea. Segundo Kevin, o relacionamento chegou ao fim após ele descobrir que a então companheira se envolveu com o goleiro durante uma viagem à capital espanhola. 

O episódio foi relatado por De Bruyne em sua autobiografia Keep It Simple e acabou se tornando um dos assuntos mais comentados do futebol belga.

Caroline, no entanto, apresentou uma versão diferente da história. Em uma entrevista ao veículo belga Story Magazine, obtida pelo UOL, ela afirmou que decidiu se envolver com Courtois depois de descobrir que havia sido traída por De Bruyne com a melhor amiga dela em 2012. 

— Kevin me traiu. Eu não disse nada por meses porque não podia, pois os pais do Kevin disseram que entrariam na Justiça contra mim caso eu contasse a minha história. Eu estava sob pressão — disse Caroline na época. 

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Quando conheceu Courtois, Caroline decidiu revidar o comportamento de De Bruyne à altura: 

— Em uma noite de amor com Courtois recebi mais do que Kevin proporcionou em três anos de namoro. Com Thibaut (Courtois), eu podia conversar sobre tudo e qualquer coisa, ele até preparou uma refeição deliciosa para mim. Kevin nunca fez isso por mim. Kevin me enganou e eu pensei: "por que não devo fazer o mesmo?" — afirmou.

Convivência 

O episódio teria tido um impacto direto na convivência entre os dois atletas. Após a polêmica, De Bruyne e Courtois teriam se distanciado, alimentando rumores de desentendimentos dentro da seleção durante anos. 

Porém, segundo o jornal britânico Daily Mail, os atletas teriam deixado o episódio para trás e atualmente mantêm uma relação profissional dentro do time. 

Atualmente, Kevin De Bruyne está casado com a influenciadora belga Michèle Lacroix, enquanto Thibaut Courtois é marido da modelo Mishel Gerzig. 

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