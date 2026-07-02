Relembre o triângulo amoroso envolvendo dois dos principais jogadores da seleção da Bélgica

— Em uma noite de amor com Courtois recebi mais do que Kevin proporcionou em três anos de namoro. Com Thibaut (Courtois), eu podia conversar sobre tudo e qualquer coisa, ele até preparou uma refeição deliciosa para mim. Kevin nunca fez isso por mim. Kevin me enganou e eu pensei: "por que não devo fazer o mesmo?" — afirmou.