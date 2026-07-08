Reforma Casa Brasil pode “desencalhar” imóveis à venda e ajudar o mercado imobiliário

O raciocínio se aproxima de uma prática conhecida no mercado como house flipping, em que o investidor compra, reforma e revende o imóvel por valor superior. No caso do Reforma Casa Brasil, o movimento pode ser adaptado a proprietários que já têm o imóvel e desejam torná-lo mais atrativo antes de vender. A diferença é que o crédito pode ser contratado para intervenções específicas, sem necessidade de alienar o imóvel como garantia, de acordo com as regras operacionais apresentadas pela Caixa Econômica Federal.