Quina 7080 tem resultados revelados; confira

O sorteio do concurso 7080 da Quina foi realizado nesta sexta (31). Para jogar, é preciso escolher de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis.
Criada em 1994, o formato simples da Quina tem possibilidade de premiação em quatro faixas (dois, três, quatro ou cinco acertos).
Além do modo convencional, é possível também jogar pela modalidade "Surpresinha", em que o sistema da Caixa Econômica Federal escolhe os números automaticamente.
Confira o resultado do concurso da Quina 7080
Veja abaixo o resultado sorteado:
- 02 - 19 - 24 - 39 - 49
Premiação:
- 5 acertos: Não houve ganhador
- 4 acertos: 29 apostas ganhadoras, R$ 9.847,59
- 3 acertos: 3212 apostas ganhadoras, R$ 84,67
- 2 acertos: 71594 apostas ganhadoras, R$ 3,79
Estimativa para o próximo concurso: R$ 2.000.000,00
Como apostar nas loterias da Caixa
A Caixa Econômica Federal conta com o portal de apostas dos jogos de loterias na internet, o Loterias Online, e o aplicativo Loterias Caixa, disponível para iOS e Android.
As plataformas funcionam 24 horas por dia e, segundo a Caixa, têm como objetivos principais oferecer comodidade ao apostador e atingir o público mais jovem.
Para apostar, é necessário ser maior de 18 anos. As ferramentas são acessadas em qualquer computador ou smartphone e todas as apostas são vinculadas ao CPF do cadastro.
Veja abaixo o passo a passo para jogar
- Acesse o aplicativo ou o endereço (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/). No primeiro acesso, preencha os dados pessoais para criar um cadastro.
- Em seguida, o apostador pode escolher entre as 10 modalidades de jogo disponibilizadas atualmente: Mega-Sena, Lotofácil, Quina, +Milionária, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Dia de Sorte e Super Sete. O valor mínimo das apostas é de R$ 2,50.
- Depois de escolher a modalidade, basta clicar nos números escolhidos. Caso queira escolher apenas alguns números, o apostador pode clicar na opção "Complete o jogo" e o sistema completa a aposta com outras dezenas. Também é possível escolher a "Surpresinha", ferramenta em que o sistema escolhe todos os números.
- Ao clicar em "Ir para Pagamento", o jogador insere os dados do cartão de crédito e pode salvar para compras futuras. Também é possível pagar com Pix.
- Na tela seguinte, o apostador irá conferir sua aposta e finalizar a compra. O status de cada aposta (se houve o sorteio e quais os números premiados, por exemplo) é visualizado na opção "conferir aposta" ou "conferir todas". Se houver aposta premiada, serão exibidos na tela de detalhamento os valores, a faixa de premiação e os canais disponíveis para recebimento do prêmio.
Quais são as loterias da Caixa e quais os dias de sorteio?
Os sorteios organizados pela Loterias Caixa são realizados toda a semana, de domingo a sexta-feira, no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Em algumas ocasiões, porém, os locais de sorteio podem mudar e são divulgados previamente no calendário de sorteios mensal. Em dias úteis, os sorteios ocorrem às 21h; nos domingos, às 11h.
Dia de Sorte
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.
Dupla Sena
- Segunda, quarta e sexta.
Federal
- Quarta e domingo.
Lotofácil
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.
Lotomania
- Segunda, quarta e sexta.
Mega-Sena
- Terça, quinta e domingo.
+Milionária
- Quarta e domingo.
Quina
- Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo.
Super Sete
- Segunda, quarta e sexta.
Timemania
- Terça, quinta e domingo.
Como receber os prêmios das loterias
As agências da Caixa permitem o resgate de qualquer valor. As premiações isentas de Imposto de Renda só podem ser retiradas nas agências lotéricas ou no Mercado Pago – neste caso, o valor pode ser transferido para a conta bancária de quem fez a aposta, no mesmo CPF. De qualquer forma, apenas o titular do CPF que foi utilizado no cadastro da aposta, ou um procurador reconhecido legalmente, pode retirar os prêmios.