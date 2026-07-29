Quer variar o cardápio? Veja 5 receitas de carne assada para o almoço e o jantar

Disponha os legumes em uma assadeira e envolva-os com o mel, misturando bem para distribuir por toda a superfície. Coloque o lombo sobre os legumes e distribua os tomates-cereja ao redor da carne. Cubra a assadeira com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 1 hora e 30 minutos. Retire o papel-alumínio e regue o lombo com o líquido formado na assadeira. Volte ao forno por mais 30 minutos, ou até que a superfície esteja bem dourada. Retire a assadeira do forno e deixe o lombo descansar por cerca de 10 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.