Qual é a importância da ilustração no desenvolvimento da leitura infantil? 

A literatura infantil carrega uma particularidade importante: a criança costuma ser o público final, mas nem sempre é a primeira leitora ou a compradora da obra. Pais, mães, avós e professores participam da escolha, da compra e da leitura em voz alta. Isso faz com que um bom livro infantil precise conversar com diferentes camadas de público. A criança se conecta pela imagem, pela sonoridade, pela surpresa e pelo afeto. O adulto percebe qualidade textual, intenção de ensinar, acabamento visual e a possibilidade de interação.