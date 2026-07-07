Qual a melhor novela de Benedito Ruy Barbosa? Relembre os sucessos do autor e vote na enquete

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos, em São Paulo, por complicações de insuficiência renal crônica. O dramaturgo deixou sua marca na teledramaturgia brasileira, construindo histórias de sucesso que ligam o universo rural brasileiro a imigração italiana.
Barbosa estreou na televisão em 1966, na TV Tupi, com Somos Todos Irmãos, adaptação de A Vingança do Judeu, de J.W. Rochester. A primeira produção autoral a ganhar espaço nas telinhas foi O Anjo e o Vagabundo, exibida pela TV Tupi entre 1966 e 1967.
Entre os principais sucessos estão Pantanal (1990), que ganhou remake em 2022, Renascer (1993), que também teve releitura em 2024, O Rei do Gado (1996), além de Terra Nostra (1999).
O autor também fez sucesso com trabalhos como Cabocla (2004), Sinhá Moça (2006), Paraíso (2009) e Meu Pedacinho de Chão (2014). Seu último trabalho foi Velho Chico, em 2016.