Qual a fase da Lua neste sábado (11)? Veja o calendário lunar de julho

Neste sábado (11), a Lua está na fase minguante. Faltam 4 dias para a nova fase da Lua, que será nova.
Fase da Lua hoje: 11/07/2026
Hoje a Lua está na sua fase minguante
Calendário lunar de julho
- Lua minguante: dia 07, às 16h29min
- Lua nova: dia 14, às 06h43min
- Lua crescente: dia 21, às 08h05min
- Lua cheia: dia 29, às 11h35min
A fase inicial de julho começa com Lua minguante. Depois, passa para a Lua nova. Em seguida, é a vez da Lua crescente. Por fim, o mês se encerrará com a Lua em sua cheia.
Como funciona o ciclo lunar?
A lunação, que também é chamada de ciclo lunar, é o intervalo de tempo entre as luas novas. Pouco variável, ela tem uma duração média de 29,5 dias. Ao longo do período, o satélite passa pelas quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. O ciclo de cada fase da Lua dura, aproximadamente, sete dias.
Qual a próxima fase da Lua?
A próxima fase da Lua começa em 14/07/2026. Será nova.
Como são as fases da Lua
As fases da Lua, cada uma com suas especificidades, são consequência da interação gravitacional entre o satélite, o Sol e a Terra. O satélite tem quatro fases, em que cada uma determina seu nível de visibilidade na Terra: minguante, nova, crescente e cheia.
Lua Minguante
A Lua apresenta um formato similar aos das letras D e C, que varia de acordo com sua posição, quando observada do Hemisfério Sul da Terra.
Lua Nova
Este é o momento em que a Lua está na mesma direção do Sol com relação à posição da Terra. Ou seja, o satélite está no céu durante o dia e, por isso, não pode ser visto do nosso planeta (motivo também pelo qual não há foto).
Lua Crescente
Com a luz do sol iluminando a metade oeste, lembra a letra C quando observada do Hemisfério Sul, enquanto no Hemisfério Norte é parecida com a letra D.
Lua Cheia
Esta é a fase mais luminosa da Lua, em que ela é mais visível na Terra. O satélite está na direção oposta do Sol, por isso reflete a luz em toda sua superfície.
Qual a distância da Lua para a Terra?
A distância da Lua para a Terra é de 399.877,13 km.
A Lua do Hemisfério Sul é "diferente" da Lua do Hemisfério Norte?
A Lua, claro, é a mesma. No entanto, a aparência do satélite muda conforme a posição do observador na Terra. No Hemisfério Sul, a Lua apresenta-se de forma invertida em relação ao que aprece para o observador do Hemisfério Norte.
Outra curiosidade é que sempre vemos da Terra a mesma face da Lua. Isso acontece porque o movimento de rotação da Lua ocorre no mesmo período do seu movimento de translação ao redor do nosso planeta.