Quais são os carros automáticos mais baratos do Brasil em 2026? Veja a lista

Quem quer aposentar o pedal da embreagem encontra hoje cinco opções de zero quilômetro (0km) com câmbio automático por menos de R$ 113 mil no país.
O Chevrolet Onix Eco é o mais em conta, a R$ 103.190, e abre uma lista dominada por hatches compactos e motores turbo, com valores de tabela das montadoras em junho de 2026.
A faixa de preço mostra como a transmissão automática deixou de ser artigo de luxo. Há poucos anos, restrita às versões mais caras, hoje ela aparece já nos modelos de entrada, com valores que começam na casa dos R$ 100 mil.
O empurrão veio do trânsito das grandes cidades, em que dirigir no manual cansa, e da própria estratégia das montadoras, que vêm reduzindo a oferta de versões com câmbio manual.
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Câmbio CVT x automático convencional
Vale uma explicação antes da lista. Dois dos cinco carros usam câmbio do tipo CVT, uma transmissão de variação contínua que troca as relações sem solavancos e que simula sete marchas para dar ao motorista a sensação de um automático tradicional.
Os dois Chevrolet, por sua vez, trazem o automático convencional de seis marchas, com engrenagens fixas. Na prática, ambos dispensam o terceiro pedal e a troca manual. A versão da Volkswagen também utiliza câmbio automático convencional de seis marchas, na mesma linha dos modelos da Chevrolet.
Outro ponto ajuda a entender o pódio. As duas versões da Chevrolet que aparecem no topo são movidas exclusivamente a etanol, o que garante acesso aos benefícios fiscais do programa Mover, do governo federal.
É justamente esse desconto de imposto que derruba o preço dos dois modelos e os coloca à frente dos concorrentes flex.
Os valores a seguir são preços públicos de tabela informados pelas montadoras. Eles variam conforme promoção, região e condição de financiamento, então convém confirmar o número atualizado na concessionária antes de fechar negócio.
Os dados de consumo são do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).
Confira os cinco carros automáticos mais baratos no Brasil
Chevrolet Onix Eco (R$ 103.190)
O carro automático mais barato do Brasil em 2026 é o Onix hatch na versão Eco. Ele usa o motor 1.0 turbo de três cilindros movido apenas a etanol, que entrega 115 cavalos de potência (cv) a 5.500 rotações por minuto (rpm) e 16,8 quilograma-força metro (kgfm) de torque entre 2.000 e 4.500 rpm. O torque é a força que empurra o carro nas arrancadas e nas retomadas.
O câmbio automático tem seis marchas. O consumo registrado pelo Inmetro é de 9,1 km/l (quilômetros por litro) na cidade e 11,1 km/l na estrada, sempre com etanol.
Chevrolet Onix Plus Eco (R$ 106.990)
A segunda posição fica com o sedã da família, o Onix Plus Eco. A mecânica é a mesma do hatch: motor 1.0 turbo só a etanol, com 115 cv e 16,8 kgfm, e câmbio automático de seis marchas.
Também graças ao uso exclusivo do combustível vegetal, o modelo entra nos benefícios do programa Mover.
O consumo se repete: 9,1 km/l na cidade e 11,1 km/l na estrada.
Volkswagen Polo Sense (R$ 108.490)
O Volkswagen Polo fecha o pódio. Tabelada em R$ 108.490, a versão Sense traz motor 1.0 turbo flex de três cilindros com injeção direta, que gera 109 cv com gasolina e chega a 116 cv quando abastecido com etanol.
O torque é de 16,8 kgfm com qualquer um dos dois combustíveis, e o câmbio automático tem seis marchas.
É também o mais econômico do grupo na estrada: 16,1 km/l com gasolina, contra 13,1 km/l na cidade. Com etanol, faz 9 km/l no ciclo urbano e 11,1 km/l no rodoviário.
Fiat Argo Drive (R$ 109.980)
Em quarto, vem o Argo. Na configuração Drive, o hatch da Fiat traz o motor 1.3 Firefly, que rende 107 cv de potência e 13,7 kgfm de torque, associado a um câmbio CVT com sete marchas simuladas.
Com etanol, faz 8,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada. Com gasolina, os números sobem para 12,6 km/l no ciclo urbano e 14,4 km/l no rodoviário.
Peugeot 208 Active Turbo (R$ 110.990)
Fecha o top 5 o Peugeot 208. Um degrau acima da versão de entrada do hatch, batizada Style, a opção Active da Peugeot traz o motor Flex Turbo 200, com 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque.
A transmissão é CVT com sete marchas simuladas. O 208 faz 8,8 km/l na cidade e 10,1 km/l na estrada com etanol, e 12,6 km/l e 14,3 km/l, respectivamente, quando abastecido com gasolina.
Fora do top 5, mas ainda entre os mais baratos do país
- Citroën C3 You (R$ 112.590): a configuração mais cara do compacto francês e entre os automáticos mais baratos do país, com motor 1.0 turbo flex de até 130 cv e o título de turbo mais acessível à venda no Brasil
- Fiat Pulse Drive: (R$ 115.990)
- Honda City: hatch e sedã (R$ 117.500)
- Citroën Basalt Feel Turbo:(R$ 117.990)
- JAC E-JS1: (R$ 119.900): único movido a bateria da lista.