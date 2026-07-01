Quais são os carros automáticos mais baratos do Brasil em 2026? Veja a lista

O carro automático mais barato do Brasil em 2026 é o Onix hatch na versão Eco. Ele usa o motor 1.0 turbo de três cilindros movido apenas a etanol, que entrega 115 cavalos de potência (cv) a 5.500 rotações por minuto (rpm) e 16,8 quilograma-força metro (kgfm) de torque entre 2.000 e 4.500 rpm. O torque é a força que empurra o carro nas arrancadas e nas retomadas.