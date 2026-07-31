Provérbios chineses: conheça os significados e os ensinamentos mais famosos

O provérbio é um antídoto contra a paralisia diante de metas ambiciosas. Quando olhamos apenas para o tamanho da meta, o desânimo pode nos travar. A sabedoria chinesa nos convida a mudar o foco — do destino para a ação imediata. O importante não é a grandeza do sonho, mas a disposição de começar agora, com o que se tem, onde se está.