— Se você for usar IA para responder a toda a pergunta, ao menos releia. No mínimo, tente assegurar que (a resposta) vai fazer um pouco de sentido. Tente colocar algumas palavras suas no texto. Alguma coisa.



Em outro vídeo, publicado no dia 21 de julho, Gibson explica que chegou a apresentar os motivos da reprovação e abriu a possibilidade de os estudantes contestarem a nota caso tenham se sentido prejudicados.



Dos 32 reprovados, apenas dois questionaram o resultado e, de acordo com o professor, uma aluna conseguiu reverter a reprovação ao alegar que usa o notebook no modo noturno, o que deixa a tela escura e a fez enxergar a frase oculta.



Ou seja, ao ler que a resposta deveria conter uma frase com a palavra "Madagascar" fora de contexto, ela entendeu que a instrução deveria fazer parte da resposta e precisava ser seguida.



Ele afirma que o objetivo do teste nunca foi reprovar ninguém: