Primeiro carro elétrico da Ferrari: veja preço, autonomia e quando chega ao Brasil

A Ferrari confirmou para 2027 a chegada ao Brasil do Luce, o primeiro veículo totalmente elétrico da história da montadora italiana. Apresentado no Festival de Velocidade de Goodwood, na Inglaterra, o modelo tem 1.050 cavalos de potência, cinco lugares e preço inicial de 550 mil euros na Europa, o equivalente a cerca de R$ 3,2 milhões pela cotação atual. Toda a produção prevista até o fim de 2027 já foi vendida.
O nome vem do italiano e significa "luz". É o primeiro modelo de quatro portas e cinco lugares da fabricante, fundada em 1947, que até agora havia produzido apenas veículos com motor a combustão. A seguir, confira alguns detalhes sobre o carro.
Quer mais resultados de GZH nas suas buscas no Google? Torne essa a sua fonte preferencial clicando neste link.
Como é o carro
São quatro motores elétricos de fluxo radial, um para cada roda, que somam 1.050 cavalos-vapor (cv), unidade de medida da potência do conjunto.
O torque, ou seja, a força que o motor aplica às rodas, chega a 990 newtons-metro (Nm). A tração é integral, o que significa que as quatro rodas recebem força simultaneamente.
O Luce acelera de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos, chega aos 200 km/h em 6,8 segundos e atinge velocidade máxima de 310 km/h. O peso é de 2.260 kg.
A bateria armazena 122 quilowatts-hora (kWh), unidade que corresponde à energia consumida em uma hora por um aparelho de mil watts, e opera em arquitetura de 800 volts (V), tensão que permite recargas mais rápidas.
Em carregadores de corrente contínua de até 350 quilowatts (kW), a Ferrari informa que o carro recupera cerca de 70 kWh em 20 minutos.
A autonomia homologada é de 529 quilômetros pelo WLTP, sigla em inglês para o procedimento de testes adotado na Europa desde 2017 para padronizar a medição de consumo e alcance dos veículos.
O Luce mede 5,02 metros de comprimento, 1,99 metro de largura e 1,54 metro de altura, com 2,96 metros de entre-eixos.
O porta-malas tem capacidade para 597 litros. As portas traseiras abrem no sentido contrário ao convencional, no estilo conhecido como "suicida".
Bateria feita para durar até 2050
A proposta é que o proprietário não precise se desfazer do carro quando as células perderem eficiência, nem quando surgirem baterias com composição química diferente.
Segundo a empresa, o chassi e o alojamento da bateria são permanentes, e apenas a tecnologia armazenada dentro deles será substituída ao longo das décadas.
Em vez de montar o conjunto de baterias como uma peça única fixada à estrutura, a Ferrari dividiu os 122 kWh em 15 módulos independentes, sendo 13 no assoalho e dois sob o banco traseiro.
Cada módulo se apoia em uma placa de alumínio responsável pelo resfriamento e que também contribui para a rigidez do chassi. Todos podem ser substituídos individualmente.
Além disso, cada módulo tem um controlador próprio, que mede a temperatura a cada segundo e a tensão a cada milésimo de segundo para manter as células equilibradas conforme o conjunto envelhece.
A fabricante afirma que a integração entre a bateria e a estrutura é tão grande que a engenharia trata ambos como um único conjunto.
A montadora informa que 90% dos carros que já produziu seguem rodando e que o Luce foi projetado para continuar em uso até 2050.
O modelo tem oito anos de garantia para o conjunto elétrico, o sistema de propulsão e o carregamento.
Interior assinado pelo designer do iPhone
O projeto de interior e de interface ficou a cargo da LoveFrom, estúdio fundado por Jony Ive, ex-chefe de design da Apple e responsável pelo desenho do iPhone, ao lado do designer Marc Newson. A parceria entre a Ferrari e a empresa foi anunciada em 2021, e o Luce é o primeiro resultado dessa colaboração.
A cabine mantém botões, alavancas e comandos giratórios de acionamento mecânico para funções como climatização, aquecimento dos bancos e modos de condução.
Ive argumenta que os comandos por toque obrigam o motorista a desviar os olhos da estrada para operá-los e, por isso, não os adotaria em um carro.
Quanto vai custar no Brasil
As primeiras entregas na Europa começam no quarto trimestre de 2026. No Brasil, estimativas do setor apontam a chegada das primeiras unidades entre o primeiro e o segundo trimestre de 2027, com preço a partir de R$ 5,5 milhões.
A diferença em relação aos R$ 3,2 milhões da conversão direta do preço europeu é explicada pela carga tributária brasileira incidente sobre veículos importados.
Ficha técnica
- Motores: quatro elétricos de fluxo radial, um por roda
- Potência: 1.050 cv
- Torque: 990 Nm
- Tração: integral
- Bateria: 122 kWh, arquitetura de 800 V
- Autonomia: 529 km (WLTP)
- Recarga: até 350 kW em corrente contínua
- 0 a 100 km/h: 2,5 segundos
- Velocidade máxima: 310 km/h
- Peso: 2.260 kg
- Comprimento: 5.026 mm
- Largura: 1.999 mm
- Altura: 1.544 mm
- Entre-eixos: 2.961 mm
- Porta-malas: 597 litros
- Lugares: cinco
- Garantia do conjunto elétrico: oito anos
- Produção: 800 unidades por ano
- Preço na Europa: a partir de 550 mil euros
- Previsão no Brasil: 2027, a partir de R$ 5,5 milhões (estimativa)