Primeiro carro elétrico da Ferrari: veja preço, autonomia e quando chega ao Brasil

A Ferrari confirmou para 2027 a chegada ao Brasil do Luce, o primeiro veículo totalmente elétrico da história da montadora italiana. Apresentado no Festival de Velocidade de Goodwood, na Inglaterra, o modelo tem 1.050 cavalos de potência, cinco lugares e preço inicial de 550 mil euros na Europa, o equivalente a cerca de R$ 3,2 milhões pela cotação atual. Toda a produção prevista até o fim de 2027 já foi vendida.