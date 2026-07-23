Prime Video: 5 filmes e séries imperdíveis para assistir em agosto de 2026

O sucesso “The Chosen” está de volta, mas com uma temática diferente e um novo integrante: o aventureiro e autor de livros religiosos, Bear Grylls. Na série, Roumie, Paras Patel (Matheus), Elizabeth Tabish (Maria Madalena), Noah James (André), Luke Dimyan (Judas) e o criador e produtor executivo da obra, Dallas Jenkins, se aventuram no deserto sob o comando de Grylls. O objetivo, segundo a sinopse oficial, é “explorar o que faz os convidados funcionarem” e incentivar conversas profundas sobre fé e espiritualidade fora da zona de conforto.