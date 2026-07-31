Posso sacar o lucro do FGTS? Entenda como funciona o pagamento e veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal começou, nessa quinta-feira (31), a distribuição de R$ 13,04 bilhões referentes aos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de 2025.
Ao todo, 138,2 milhões de trabalhadores têm direito ao crédito, desde que tivessem saldo em qualquer conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025, ativa ou inativa.
Segundo a Caixa, o valor não é depositado na conta-corrente do trabalhador. O crédito é feito automaticamente na conta vinculada do FGTS, sem necessidade de solicitação ao banco.
No entanto, o dinheiro não pode ser sacado imediatamente e só pode ser retirado nas hipóteses previstas em lei (veja abaixo).
A seguir, confira:
Quando posso sacar o lucro?
O valor do lucro é incorporado ao saldo da conta do FGTS e segue as mesmas regras de saque do fundo. O dinheiro só pode ser retirado nas situações previstas em lei, como:
- Demissão sem justa causa
- Saque-aniversário
- Aposentadoria
- Compra da casa própria
- Amortização ou quitação de financiamento habitacional
- Doenças graves previstas em lei
- Calamidade pública reconhecida
- Trabalhador com mais de 70 anos
- Falecimento do titular (saque pelos dependentes)
Desde 2020, o trabalhador também pode optar pelo saque-aniversário, modalidade que permite retirar parte do saldo no mês de nascimento.
No entanto, em caso de demissão, quem escolheu essa modalidade recebe apenas a multa rescisória de 40% e não pode sacar os depósitos feitos pelo empregador.
Quanto cada um recebe?
O valor varia conforme o saldo existente na conta no fim de 2025. Para fazer o cálculo, basta multiplicar o saldo de 31 de dezembro de 2025 por 0,01868341.
Exemplos
- Saldo de R$ 1.000 → recebe R$ 18,68
- Saldo de R$ 5.000 → recebe R$ 93,42
- Saldo de R$ 10.000 → recebe R$ 186,83
- A cada R$ 100 no FGTS, o trabalhador recebe aproximadamente R$ 1,87
Como consultar
O crédito aparece no extrato com a descrição: "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025"
A consulta pode ser feita pelos seguintes meios:
- aplicativo FGTS (Android e iOS)
- Internet Banking da Caixa (para correntistas)
- agências da Caixa, mediante emissão de extrato
Para consultar pelo aplicativo:
- Abra o app FGTS
- Faça login com CPF e senha
- Selecione a conta desejada
- Acesse o extrato
- Procure o lançamento "AC CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2025"
Qual é o prazo para pagamento?
A Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do fundo, tem até 31 de agosto para fazer os depósitos nas contas dos trabalhadores.
Os depósitos devem ser feitos de forma escalonada. Assim, todos os trabalhadores com direito ao valor podem receber o crédito na conta vinculada do FGTS até fim de agosto.
Principais números
- Lucro do FGTS em 2025 – R$ 14,7 bilhões
- Valor distribuído – R$ 13,04 bilhões
- Percentual distribuído – 89% do lucro
- Trabalhadores beneficiados – 138,2 milhões
- Índice aplicado – 0,01868341
- Rentabilidade final do FGTS em 2025 – 6,9%
- Inflação (IPCA) em 2025 – 4,26%
- Ganho real – cerca de 2,6 pontos percentuais acima da inflação
Rentabilidade
Com a distribuição dos lucros, o rendimento total das contas do FGTS em 2025 ficou em 6,9%, resultado da soma de:
- 3% de rendimento anual previsto em lei
- Taxa Referencial (TR)
- Distribuição dos lucros
O percentual ficou acima da inflação oficial do período, medida pelo IPCA, que encerrou 2025 em 4,26%, garantindo ganho real aos cotistas.