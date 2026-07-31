Por que 31 de julho é considerado o Dia Mundial do Orgasmo

Nesta sexta-feira (31), é celebrado o Dia Mundial do Orgasmo. A data foi criada em 1999, na Inglaterra, por uma rede de sex shops, como estratégia para tentar aumentar as vendas de produtos eróticos. Na época, uma pesquisa havia apontado insatisfação das britânicas com sua vida sexual, e a criação de um dia para celebrar o ápice do prazer também se mostrou um bom recurso para promover debates e quebrar tabus.