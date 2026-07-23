Perfumaria masculina ganha espaço na rotina e na construção da identidade

Esse movimento reflete uma transformação no comportamento de consumo. O perfume deixou de ser associado apenas a presentes em datas comemorativas e passou a integrar a rotina de autocuidado dos homens. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por conhecer diferentes famílias olfativas, ingredientes e marcas, ampliando as possibilidades de escolha e tornando a perfumaria uma forma de expressão pessoal.