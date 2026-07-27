Peptídeos: entenda por que eles são importantes para a saúde

A importância desse medicamento é enorme, especialmente para pessoas com diabetes tipo 1, que não produzem insulina, e para parte dos pacientes com diabetes tipo 2, cuja produção é insuficiente ou cuja ação do hormônio está comprometida. Sem a insulina, a glicose permanece acumulada na corrente sanguínea, causando hiperglicemia e aumentando o risco de complicações graves, como danos aos rins, aos olhos, aos nervos, ao coração e aos vasos sanguíneos.