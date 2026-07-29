Peixe assado: 3 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Rico em proteínas de alto valor biológico, ômega 3, vitaminas e minerais, o peixe é um alimento que se destaca não só pelo sabor, mas também pelos importantes benefícios para a saúde. Seu consumo está associado ao cuidado com a saúde cardiovascular, mental e à redução de processos inflamatórios. Além disso, sua versatilidade permite diferentes formas de preparo, tornando-o uma ótima escolha para refeições práticas e equilibradas no dia a dia.