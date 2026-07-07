Para que serve o chá de louro? Confira 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

O louro é uma erva aromática originária da região do Mediterrâneo e muito utilizada na culinária para realçar o sabor e o aroma de diversos pratos, como caldos, sopas, carnes e molhos. Além do seu valor gastronômico, essa planta também é reconhecida pelos potenciais benefícios à saúde. Rico em compostos antioxidantes, vitaminas e minerais, pode contribuir para a proteção das células contra os danos causados pelos radicais livres.