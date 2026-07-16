Para que serve o chá de hibisco? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

O chá de hibisco é uma bebida bastante apreciada por seu sabor levemente ácido e pela intensa coloração avermelhada. Além de ser uma escolha refrescante, essa infusão oferece uma série de benefícios para a saúde, tornando-se um aliado valioso para quem busca um estilo de vida mais saudável. Quando associado a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividades físicas, pode ser um aliado na manutenção e na promoção do bem-estar geral.