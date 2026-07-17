Para que serve o chá de canela? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Além de aquecer o corpo nos dias frios, o chá de canela pode ser um aliado da saúde quando consumido como parte de uma alimentação equilibrada.
Isso porque a infusão pode oferecer uma série de benefícios ao organismo quando combinada com frutas e outras especiarias que turbinam o seu efeito, adicionando sabor, aroma e contribuindo para o bem-estar. A seguir, confira três receitas de chá de canela e seus principais benefícios para a saúde:
1. Chá de canela com açafrão-da-terra
A combinação entre canela e açafrão-da-terra resulta em uma bebida rica em antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, que ajudam a combater os radicais livres, protegem as células e contribuem para o fortalecimento do sistema imunológico.
Além disso, pode auxiliar na redução de dores articulares e favorecer o funcionamento do sistema digestivo.
Ingredientes
- Duas canelas em pau
- Três centímetros de açafrão-da-terra fresco fatiado
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma chaleira, ferva a água em fogo médio e adicione a canela e o gengibre. Abaixe o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Coe e sirva em seguida.
2. Chá de canela com laranja e anis-estrelado
O chá de canela com laranja e anis-estrelado combina as propriedades termogênicas da canela, a vitamina C da laranja e os compostos antioxidantes e anti-inflamatórios do anis-estrelado.
Juntos, esses ingredientes podem favorecer o aumento da atividade metabólica, a produção de glóbulos brancos e auxiliar no alívio de sintomas leves de gripes e resfriados.
Ingredientes
- 500 ml de água
- Duas canelas em pau
- Uma laranja com casca cortada em rodelas
- Dois anises-estrelados
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela, as rodelas de laranja e os anises-estrelados. Abaixe o fogo e cozinhe por 10 minutos. Desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Coe e sirva em seguida.
3. Chá de canela com maçã
A maçã é rica em fibras e compostos antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres e contribuem para a saúde do coração e do sistema digestivo.
A canela, por sua vez, possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de poder auxiliar no controle dos níveis de açúcar no sangue em algumas pessoas.
Ingredientes
- Duas canelas em pau
- Uma maçã com casca, sem sementes e cortada em cubos
- 500 ml de água
Modo de preparo
Em uma chaleira, coloque a água, a canela e a maçã e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo e deixe em infusão por cinco minutos. Coe e sirva em seguida.