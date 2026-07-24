Para que serve o chá de arruda? 3 receitas e os seus benefícios para a saúde

Rica em compostos bioativos, a arruda apresenta propriedades que despertam o interesse da medicina e pode contribuir para diferentes tratamentos quando utilizada de forma adequada e com orientação profissional. O reconhecimento de seu potencial terapêutico é tanto que a espécie integra a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), uma lista que reúne plantas com potencial para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos destinados ao Sistema Único de Saúde.