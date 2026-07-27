Para que serve a linhaça dourada? Veja os benefícios e como consumir

As fibras solúveis absorvem água e formam um gel no estômago, tornando o processo de digestão mais lento. Como consequência, a sensação de saciedade tende a durar por mais tempo, o que pode ajudar a reduzir o consumo excessivo de alimentos entre as refeições. Esse efeito faz da linhaça dourada uma aliada para pessoas que desejam controlar o peso corporal, desde que seu consumo esteja inserido em uma alimentação balanceada e acompanhada por atividade física regular.