Para que serve a erva-de-são-joão? 3 chás e os seus benefícios para a saúde

A erva-de-são-joão (Hypericum perforatum), também conhecida como hipérico, é uma planta medicinal tradicionalmente utilizada por suas propriedades relacionadas ao sistema nervoso e ao equilíbrio do humor. Originária da Europa, ela é rica em compostos bioativos, como hipericina, hiperforina e flavonoides, sendo estudada principalmente pelo potencial de auxiliar em sintomas leves de depressão. Quando consumida na forma de chá, pode auxiliar no alívio da fadiga mental temporária, do desconforto gastrointestinal leve e da inquietação nervosa associada a distúrbios do sono.