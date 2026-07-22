Pacto antenupcial protege só milionários? Entenda a alta no Brasil

Durante muito tempo, falar sobre patrimônio antes do casamento foi tratado como sinal de frieza, desconfiança ou previsão de fracasso da relação. Essa leitura ainda existe, mas perde força à medida que o casamento deixa de ser entendido apenas pelo viés afetivo e passa a ser reconhecido também como uma união com efeitos civis, sucessórios e econômicos. Quem casa, assume uma série de implicações legais, e ignorá-las não torna essas consequências menores. Apenas empurra o problema para o futuro.