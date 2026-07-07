Os cinco melhores notebooks até R$ 3,5 mil para comprar nas ofertas do 7 do 7

A semana do 7 do 7 reúne duas das maiores campanhas de desconto do ano e coloca uma faixa bastante disputada no centro das atenções: a dos notebooks bons por até R$ 3,5 mil. De 1º a 7 de julho ocorre o Prime Day da Amazon e, no dia 7, é celebrado o aniversário da Shopee, conhecido como 7.7.
Veja cinco modelos de laptops que combinam processador atual, armazenamento rápido e tela de boa qualidade para quem pretende usar a máquina para estudos, home office e tarefas do dia a dia.
O que esperar da semana de ofertas
Duas grandes campanhas de descontos são realizadas ao mesmo tempo e costumam reduzir os preços dos notebooks.
- Prime Day (1º a 7 de julho): pela primeira vez no Brasil, o evento terá sete dias de promoções. A Amazon promete descontos de até 80% em mais de 35 categorias e até 40% em eletrônicos. As ofertas são exclusivas para assinantes do Amazon Prime
- Shopee 7.7 (7 de julho): a campanha de aniversário da plataforma reúne cupons, frete grátis (conforme as regras da promoção) e ofertas relâmpago ao longo do dia
Fique atento
Mesmo em datas promocionais, nem todo desconto é real. Os preços dos notebooks subiram nos últimos meses e alguns modelos continuam mais caros do que há um ano.
Veja abaixo algumas dicas a seguir antes de comprar.
- Compare o preço em pelo menos duas lojas
- Consulte o histórico de preços em sites como Zoom e Buscapé
- Desconfie de descontos muito acima da média, que podem esconder aumentos feitos antes da promoção
Como escolher sem errar
Quatro itens fazem a diferença na hora da compra.
- Processador: prefira Intel Core i5 de 12ª ou 13ª geração ou AMD Ryzen 5. Os Core i3 são suficientes para tarefas básicas, mas têm menor vida útil
- Memória RAM: o mínimo recomendado é 8 GB. Se encontrar 16 GB dentro do orçamento, melhor ainda
- Armazenamento: escolha sempre SSD. O ideal é ter 256 GB, enquanto 512 GB oferecem mais folga. Evite modelos com apenas HD ou memória eMMC
- Tela: prefira resolução Full HD (1.920 × 1.080). Se o notebook tiver painel IPS, melhor: essa tecnologia garante cores mais fiéis, maior nitidez e boa qualidade de imagem mesmo quando a tela é observada de diferentes ângulos
Confira a seguir os modelos de notebooks.
Asus Vivobook 15
O Vivobook 15 (linha X1504VA) costuma aparecer entre os notebooks com melhor custo-benefício da categoria. É uma opção equilibrada para estudos, trabalho e entretenimento.
- Processador: Intel Core i5-1334U de 13ª geração (10 núcleos)
- Tela: 15,6 polegadas Full HD com painel de nível IPS
- Memória e armazenamento: versões com 8 GB de RAM e SSD de 512 GB são as mais indicadas
- Diferenciais: certificação militar de resistência e bom desempenho para multitarefa, Office, navegação e edição leve de fotos
- Preço: a partir de cerca de R$ 2,7 mil com Linux e acima de R$ 3 mil com Windows 11
- Ponto de atenção: evite as versões com apenas 4 GB de RAM
Lenovo IdeaPad Slim 3i
Para quem busca mais desempenho, o IdeaPad Slim 3i é um dos destaques da faixa de preço.
- Processador: Intel Core i5-13420H, chip da linha de alto desempenho
- Tela: WUXGA (1.920 x 1.200 pixels), com mais espaço na vertical do que o Full HD
- Memória e armazenamento: normalmente 8 GB de RAM e SSD de 512 GB
- Diferenciais: excelente desempenho em multitarefa, corpo fino e peso de cerca de 1,59 quilo
- Preço: entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil
Acer Aspire 5
O Aspire 5 é uma boa alternativa para quem prefere processadores AMD e valoriza uma ampla rede de assistência técnica.
- Processador: AMD Ryzen 5
- Tela: 15,6 polegadas Full HD com painel IPS
- Diferenciais: bom desempenho para produtividade, muitas abas abertas e jogos leves
- Preço: entre R$ 2,8 mil e R$ 3,4 mil
- Pontos de atenção: construção em plástico e sistema de refrigeração pode ficar mais barulhento sob uso intenso
HP 256R G9
Voltado para quem procura um notebook confiável para tarefas do dia a dia sem gastar muito.
- Processador: Intel Core i3-1315U de 13ª geração
- Memória e armazenamento: 8 GB de RAM e SSD de 256 GB
- Indicado para: estudos, navegação, videochamadas, streaming e trabalho leve
- Diferenciais: Windows 11 original de fábrica e preço competitivo
- Preço: geralmente entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil
- Ponto de atenção: os 256 GB de armazenamento podem ser limitados para quem guarda muitos arquivos
Asus Vivobook Go 15
O Vivobook Go 15 é uma das opções mais acessíveis para quem quer um notebook atual sem abrir mão do desempenho.
- Processador: AMD Ryzen 5 7520U
- Memória e armazenamento: 8 GB de RAM e SSD de 512 GB
- Tela: 15,6 polegadas Full HD antirreflexo
- Diferenciais: leve, portátil e com certificação militar de resistência
- Preço: entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil.
- Ponto de atenção: acabamento mais simples do que o do Vivobook 15