Os cinco melhores notebooks até R$ 3,5 mil para comprar nas ofertas do 7 do 7

A semana do 7 do 7 reúne duas das maiores campanhas de desconto do ano e coloca uma faixa bastante disputada no centro das atenções: a dos notebooks bons por até R$ 3,5 mil. De 1º a 7 de julho ocorre o Prime Day da Amazon e, no dia 7, é celebrado o aniversário da Shopee, conhecido como 7.7.