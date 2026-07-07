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Os cinco melhores notebooks até R$ 3,5 mil para comprar nas ofertas do 7 do 7

Com a concorrência entre Amazon e Shopee, a expectativa é de redução nos valores durante a semana promocional

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Leonardo Martins

Leonardo Martins

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sezer66/stock.adobe.com
Modelos combinam processador atual, armazenamento rápido e tela de boa qualidade.

A semana do 7 do 7 reúne duas das maiores campanhas de desconto do ano e coloca uma faixa bastante disputada no centro das atenções: a dos notebooks bons por até R$ 3,5 mil. De 1º a 7 de julho ocorre o Prime Day da Amazon e, no dia 7, é celebrado o aniversário da Shopee, conhecido como 7.7.

Veja cinco modelos de laptops que combinam processador atual, armazenamento rápido e tela de boa qualidade para quem pretende usar a máquina para estudos, home office e tarefas do dia a dia.

O que esperar da semana de ofertas

Duas grandes campanhas de descontos são realizadas ao mesmo tempo e costumam reduzir os preços dos notebooks.

  • Prime Day (1º a 7 de julho): pela primeira vez no Brasil, o evento terá sete dias de promoções. A Amazon promete descontos de até 80% em mais de 35 categorias e até 40% em eletrônicos. As ofertas são exclusivas para assinantes do Amazon Prime
  • Shopee 7.7 (7 de julho): a campanha de aniversário da plataforma reúne cupons, frete grátis (conforme as regras da promoção) e ofertas relâmpago ao longo do dia

Fique atento

Mesmo em datas promocionais, nem todo desconto é real. Os preços dos notebooks subiram nos últimos meses e alguns modelos continuam mais caros do que há um ano.

Veja abaixo algumas dicas a seguir antes de comprar.

  • Compare o preço em pelo menos duas lojas
  • Consulte o histórico de preços em sites como Zoom e Buscapé
  • Desconfie de descontos muito acima da média, que podem esconder aumentos feitos antes da promoção

Como escolher sem errar

Quatro itens fazem a diferença na hora da compra.

  • Processador: prefira Intel Core i5 de 12ª ou 13ª geração ou AMD Ryzen 5. Os Core i3 são suficientes para tarefas básicas, mas têm menor vida útil
  • Memória RAM: o mínimo recomendado é 8 GB. Se encontrar 16 GB dentro do orçamento, melhor ainda
  • Armazenamento: escolha sempre SSD. O ideal é ter 256 GB, enquanto 512 GB oferecem mais folga. Evite modelos com apenas HD ou memória eMMC
  • Tela: prefira resolução Full HD (1.920 × 1.080). Se o notebook tiver painel IPS, melhor: essa tecnologia garante cores mais fiéis, maior nitidez e boa qualidade de imagem mesmo quando a tela é observada de diferentes ângulos

Confira a seguir os modelos de notebooks.

Asus Vivobook 15

Divulgação/Asus
Opção equilibrada para estudos, trabalho e entretenimento.

O Vivobook 15 (linha X1504VA) costuma aparecer entre os notebooks com melhor custo-benefício da categoria. É uma opção equilibrada para estudos, trabalho e entretenimento.

  • Processador: Intel Core i5-1334U de 13ª geração (10 núcleos)
  • Tela: 15,6 polegadas Full HD com painel de nível IPS
  • Memória e armazenamento: versões com 8 GB de RAM e SSD de 512 GB são as mais indicadas
  • Diferenciais: certificação militar de resistência e bom desempenho para multitarefa, Office, navegação e edição leve de fotos
  • Preço: a partir de cerca de R$ 2,7 mil com Linux e acima de R$ 3 mil com Windows 11
  • Ponto de atenção: evite as versões com apenas 4 GB de RAM

Lenovo IdeaPad Slim 3i

Divulgação/Lenovo
Preço varia entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil.

Para quem busca mais desempenho, o IdeaPad Slim 3i é um dos destaques da faixa de preço.

  • Processador: Intel Core i5-13420H, chip da linha de alto desempenho
  • Tela: WUXGA (1.920 x 1.200 pixels), com mais espaço na vertical do que o Full HD
  • Memória e armazenamento: normalmente 8 GB de RAM e SSD de 512 GB
  • Diferenciais: excelente desempenho em multitarefa, corpo fino e peso de cerca de 1,59 quilo
  • Preço: entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil

Acer Aspire 5

Divulgação/Acer
Aspire 5 tem bom desempenho para produtividade, muitas abas abertas e jogos leves.

O Aspire 5 é uma boa alternativa para quem prefere processadores AMD e valoriza uma ampla rede de assistência técnica.

  • Processador: AMD Ryzen 5
  • Tela: 15,6 polegadas Full HD com painel IPS
  • Diferenciais: bom desempenho para produtividade, muitas abas abertas e jogos leves
  • Preço: entre R$ 2,8 mil e R$ 3,4 mil
  • Pontos de atenção: construção em plástico e sistema de refrigeração pode ficar mais barulhento sob uso intenso

HP 256R G9

Divulgação/HP
Notebook da HP tem Windows 11 original de fábrica e preço competitivo.

Voltado para quem procura um notebook confiável para tarefas do dia a dia sem gastar muito.

  • Processador: Intel Core i3-1315U de 13ª geração
  • Memória e armazenamento: 8 GB de RAM e SSD de 256 GB
  • Indicado para: estudos, navegação, videochamadas, streaming e trabalho leve
  • Diferenciais: Windows 11 original de fábrica e preço competitivo
  • Preço: geralmente entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil
  • Ponto de atenção: os 256 GB de armazenamento podem ser limitados para quem guarda muitos arquivos

Asus Vivobook Go 15

Divulgação/Asus
Vivobook Go 15 é leve, portátil e com certificação militar de resistência.

O Vivobook Go 15 é uma das opções mais acessíveis para quem quer um notebook atual sem abrir mão do desempenho.

  • Processador: AMD Ryzen 5 7520U
  • Memória e armazenamento: 8 GB de RAM e SSD de 512 GB
  • Tela: 15,6 polegadas Full HD antirreflexo
  • Diferenciais: leve, portátil e com certificação militar de resistência
  • Preço: entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil.
  • Ponto de atenção: acabamento mais simples do que o do Vivobook 15
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