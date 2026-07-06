Os 10 carros mais vendidos do Brasil no primeiro semestre de 2026; veja o ranking

Ranking do semestre reúne picapes, hatches e SUVs, mas nenhum sedan. Reprodução/adobe.stock.com

A Fiat Strada terminou o primeiro semestre de 2026 como o veículo mais vendido do Brasil. Com 83.032 emplacamentos (registros de veículos novos) entre janeiro e junho, a picape ficou bem à frente da segunda colocação, ocupada pelo Volkswagen Polo.

Os dados foram divulgados na última quinta-feira (2) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e confirmam a força da picape compacta, além de apontarem o melhor primeiro semestre do mercado automotivo desde 2013.

Nesse período, foram emplacados mais de 2,7 milhões de automóveis e comerciais leves no país. O desempenho levou a Fenabrave a revisar a projeção de crescimento para o ano, de 6,1% para 8,6%, com expectativa de superar 5,2 milhões de unidades vendidas em 2026.

O ranking do semestre reúne picapes, hatches e SUVs, mas nenhum sedan. A Volkswagen aparece com três modelos entre os 10 primeiros: Polo, T-Cross e o estreante Tera.

A Fiat também aparece com três: Strada, Argo e Mobi. A principal novidade é o BYD Dolphin Mini, único carro eletrificado da lista e um sinal do avanço dos elétricos no mercado brasileiro.

Os 10 carros mais vendidos no primeiro semestre

1º) Fiat Strada: 83.032 unidades

Preços partem de cerca de R$ 112 mil e chegam a R$ 147 mil na configuração topo de linha. Gilberto Leal/Agencia RBS

Picape compacta que lidera o mercado brasileiro há cinco anos consecutivos.

É vendida nas configurações de cabine simples e dupla, com motor 1.3 Firefly de 107 cv (cavalos de potência) e opção do 1.0 turbo de 130 cv, associados a câmbio manual ou automático CVT (transmissão automática de variação contínua, sem trocas bruscas de marcha).

Os preços partem de cerca de R$ 112 mil e chegam a R$ 147 mil na configuração topo de linha. O grande trunfo é a versatilidade, atendendo desde o agronegócio até o uso familiar.

2º) Volkswagen Polo: 54.091 unidades

Vem com quatro airbags de série e preços a partir de R$ 95.790. Divulgação/Volkswagen

Hatch compacto mais vendido da Volkswagen e vice-líder geral do país. Construído sobre a plataforma MQB (base modular que a marca utiliza em vários modelos), traz motor 1.0 aspirado de 84 cv nas versões de entrada e o 1.0 TSI turbo de 116 cv nas mais completas.

A sigla TSI identifica os motores turbinados da Volkswagen.

Vem com quatro airbags de série e preços a partir de R$ 95.790. É reconhecido pelo baixo consumo e pela boa liquidez no mercado de usados.

3º) Volkswagen T-Cross: 48.048 unidades

Preços começam em R$ 119.990. Pedro Danthas/VW / Divulgação

SUV compacto mais vendido do Brasil e líder da categoria há três anos. Utiliza os motores 1.0 TSI de 128 cv e 1.4 TSI de 150 cv, sempre com câmbio automático de seis marchas.

Tem porta-malas com banco traseiro deslizante e nota máxima no Latin NCAP, programa independente que avalia a segurança dos veículos vendidos na América Latina. Os preços começam em R$ 119.990.

4º) Fiat Argo: 46.029 unidades

Preços entre R$ 96 mil e R$ 112 mil. FIAT/Divulgação

Hatch compacto que se consolidou como um dos mais populares do país desde o lançamento, em 2017. Oferece motores 1.0 de 75 cv e 1.3 de 107 cv, com câmbio manual ou CVT, por preços entre R$ 96 mil e R$ 112 mil.

A Fiat prepara uma nova geração do modelo, derivada do Grande Panda, para as comemorações dos 50 anos da marca no Brasil.

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5º) Chevrolet Onix: 45.109 unidades

Linha 2026 recebeu o primeiro facelift (reestilização visual) desde 2019. GM/Divulgação

Hatch produzido em Gravataí, na Região Metropolitana. Depois de anos como o carro mais vendido do Brasil, aparece agora na quinta colocação.

A linha 2026 recebeu o primeiro facelift (reestilização visual) desde 2019 e ganhou garantia estendida.

Traz motor 1.0 aspirado de 82 cv e 1.0 turbo de 115 cv, com preços a partir de R$ 99.990.

6º) Volkswagen Tera: 41.420 unidades

Preços partem de cerca de R$ 107 mil. Divulgação/Volkswagen

Estreante no ranking, é o SUV de entrada da Volkswagen, lançado em 2025 e fabricado em Taubaté (SP).

Reúne motores 1.0 aspirado de 84 cv e 1.0 TSI turbo de 116 cv, além de frenagem autônoma de emergência (sistema que aciona os freios automaticamente para evitar ou reduzir uma colisão) de série desde a versão de entrada.

Os preços partem de cerca de R$ 107 mil. Em junho, chegou a superar o Onix nas vendas do mês.

7º) Hyundai HB20: 38.930 unidades

Tem preços a partir de cerca de R$ 95 mil e garantia de cinco anos. Divulgação/Hyundai

Hatch compacto que disputa a liderança do segmento com Polo e Argo.

É equipado com motor 1.0 aspirado de 80 cv ou 1.0 turbo de 120 cv, este com opção de câmbio automático, e tem preços a partir de cerca de R$ 95 mil.

Entre os diferenciais está a garantia de cinco anos, a mais longa entre os três principais concorrentes.

8º) Hyundai Creta: 35.925 unidades

Com porta-malas de 422 litros, um dos maiores da categoria, custa a partir de R$ 151.290. Divulgação/Hyundai

SUV compacto que lidera as vendas no varejo. Traz motor 1.0 turbo de 120 cv na maior parte da gama e um 1.6 turbo de 193 cv na versão topo de linha.

Com porta-malas de 422 litros, um dos maiores da categoria, custa a partir de R$ 151.290, embora a nova versão de entrada, Action, tenha chegado ao mercado por R$ 119.990.

9º) BYD Dolphin Mini: 35.669 unidades

Possui autonomia de 280 quilômetros e os preços partem de R$ 119.990. Divulgação/BYD

Único eletrificado entre os 10 mais vendidos do semestre. O hatch 100% elétrico da BYD é o carro elétrico mais vendido do Brasil.

É equipado com bateria Blade de 38 kWh (quilowatt-hora, unidade que mede a capacidade de armazenamento de energia da bateria) e autonomia de 280 quilômetros pelo ciclo Inmetro, a medição oficial de eficiência energética.

O motor entrega 75 cv, e os preços partem de R$ 119.990. A marca chinesa tem sustentado as vendas com campanhas agressivas, incluindo parcelas a partir de R$ 999.

10º) Fiat Mobi: 33.492 unidades

Manutenção simples e o baixo custo de uso são os trunfos do Mobi. FIAT/Divulgação

O compacto de entrada da Fiat fecha a lista. Equipado com motor 1.0 Firefly de 75 cv e câmbio manual, tem preços que partem de cerca de R$ 79 mil, embora ofertas em concessionárias já superem R$ 83 mil.

É comum em frotas de empresas e entre motoristas de aplicativo, que valorizam a manutenção simples e o baixo custo de uso.

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Elétricos ganham espaço no mercado

O bom momento dos veículos elétricos ajuda a explicar a presença do Dolphin Mini na lista. De janeiro a junho, foram emplacados 90.470 carros 100% elétricos no Brasil, alta de 196% na comparação com o mesmo período de 2025.