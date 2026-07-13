O que negócios digitais podem aprender com empresas tradicionais?

O debate ganhou ainda mais relevância com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial nos negócios. Um relatório da Boston Consulting Group, divulgado em 2025, aponta que apenas uma pequena parcela das empresas consegue extrair valor mensurável de investimentos em IA, enquanto a maioria ainda tem pouco ou nenhum retorno relevante. O que diferencia as organizações mais maduras não é apenas o acesso à tecnologia, mas a capacidade de integrá-la aos fluxos de trabalho, acompanhar resultados, treinar pessoas e criar governança.