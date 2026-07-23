O nariz realmente cai com o envelhecimento? Especialista explica

Assim como acontece em outras regiões da face, a pele do nariz sofre os efeitos do envelhecimento, modificando a aparência. “Com a redução da produção de colágeno e da elasticidade da pele, ocorre uma perda gradual da sustentação dos tecidos superficiais do nariz. Esse processo não acontece de forma isolada, mas em conjunto com as alterações das cartilagens e dos ligamentos. O resultado são mudanças sutis na aparência, que vão se tornando mais perceptíveis conforme o envelhecimento avança”, explica o Dr. Guilherme Scheibel.