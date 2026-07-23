Nutrição esportiva: como o ovo ajuda na recuperação e no desempenho dos atletas 

O português Cristiano Ronaldo também é um dos principais exemplos de disciplina na alimentação e na preparação física e inclui ovos entre suas principais fontes proteicas. No Brasil, Neymar já revelou que o alimento faz parte de sua dieta, enquanto Pedro, atacante do Flamengo, afirmou que o tradicional pão com ovo está entre as refeições que o ajudam na preparação para manter o desempenho dentro de campo.